Zorgen om toerisme na sluiting Prinsenmeer, deur op een kier voor Gillis

De winkeliers en horeca in Asten verdienen in de zomer veel meer dan in de winter. Reden: de grote toeristische sector in de gemeente. Met de sluiting van het vakantiepark Prinsenmeer loopt die sector een flinke klap op. “Dit heeft impact”, zegt gemeenteraadslid Rico ter Voert van het CDA. “Mijn eerste gedachten gaan uit naar het personeel van het vakantiepark en de mensen die daar wonen.” Verschillende raadsfracties gunnen Gillis een nieuwe kans als hij orde op zaken stelt.

De plotselinge sluiting van het park komt bij veel fracties van de Astense gemeenteraad als een verrassing. De gemeente vindt het niet langer goed dat Peter Gillis het park exploiteert. De ondernemer kwam niet door het Bibob-onderzoek. De vrees is dat Gillis vergunningen gebruikt voor criminele activiteiten. De gemeenteraad weet niet precies waarom. Het Bibob-onderzoek blijft geheim. "Het is een beslissing van burgemeester en wethouders. Daar hebben we vertrouwen in", zegt Math Vankan van de partij Samen voor Asten.

"Ik hoop dat het park weer geexploiteerd kan worden"

“We weten nu niet wat de toekomst gaat brengen”, zegt Rico Ter Voert van het CDA. “De toeristen zorgen voor inkomsten, door belasting en de uitgaves die ze doen. Dit raakt de bewoners, ondernemers en de werknemers. Die kloppen straks aan bij de lokale politiek.” Maar een oplossing ligt niet meteen voor handen. “We willen mensen goed helpen bij het zoeken naar andere woonruimte bijvoorbeeld.” Hoe groot de schade zal zijn, is moeilijk te zeggen. “De toekomst weet ik niet, maar ik hoop dat het park weer goed geëxploiteerd kan gaan worden", zegt Vankan "Dat is goed voor Asten en de ondernemers.” Het is nog niet duidelijk of er een debat komt in de gemeenteraad over de sluiting. "Er zal wel besproken worden hoe de dingen nu verder gaan", zegt Marianne van de Ven van de Progressieve Groepering Asten. "Zijn de zaken zorgvuldig gebeurd?"

"Nieuwe kans, maar dan moet hij zich wel aan de regels houden"