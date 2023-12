Illegale bewoners Prinsenmeer mogen nog even blijven, vakantiegangers weg

De permanente en daarmee illegale bewoners van het gesloten vakantiepark Prinsenmeer in Ommel mogen in ieder geval tot 'ergens in januari' op het park blijven wonen. Dan besluit het gemeentebestuur wanneer ze moeten vertrekken. Dat hebben de bewoners donderdag te horen gekregen na een gesprek met burgemeester Anke van Extel van de gemeente Asten. Vakantiegangers op Prinsenmeer moeten wél vóór zaterdag het terrein hebben verlaten.

Boze bewoners van het vakantiepark Prinsenmeer demonstreerden donderdagochtend bij het gemeentehuis tegen de sluiting van het park. Een groepje sloot de auto van een van de wethouders korte tijd in.

Bewoners mogen nog even blijven

Daarna heeft een delegatie van zes bewoners een gesprek gehad met de burgemeester. Volgens de woordvoerder van de gemeente was het een prettig gesprek en heeft de burgemeester een aantal zaken kunnen toelichten.

Zo hoeven de vaste bewoners, in tegenstelling tot de recreanten, niet per direct het vakantiepark te verlaten. "Vooropgesteld: ze mochten er eigenlijk al niet wonen. Maar we gaan ze niet morgen ineens op straat zetten. In de loop van januari neemt het college een besluit over wanneer de bewoners eruit moeten zijn", aldus een woordvoerder.

Geen slot erop

Voor vakantiegangers, gelden andere regels. Zij moeten vóór zaterdag vertrokken zijn. "Spullen ophalen of controleren of de kraan goed dichtgedraaid zit, mag daarna nog wel. Maar niet gezellig een biertje drinken met vrienden."

Hoe en of de gemeente gaat handhaven wil de woordvoerder niet zeggen. "Wij gaan in ieder geval niet de poort sluiten of een hek ervoor plaatsen. Ook gaan wij niet het gas, water en licht afsluiten op het park."

Nog geen oplossing

Peter Gillis laat weten dat zijn juristen op dit moment in gesprek zijn met de gemeente. Hij laat weten dat hij nog op zoek is naar mogelijkheden om het park toch weer te openen.

Wat er gebeurt met reserveringen die al deels betaald zijn, weet hij niet. "Dat hangt van de juristen af, maar het zullen er vast niet veel zijn."

Boze bewoners van het vakantiepark gingen vanochtend verhaal halen op het gemeentehuis: