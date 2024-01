Illegale bewoners vakantiepark Prinsenmeer mogen 8 maanden langer blijven

Mensen die permanent, en dus illegaal, wonen op Park Prinsenmeer in Ommel bij Asten, mogen acht maanden langer blijven. Ze moeten voor 16 september vertrokken zijn. Dat laat de gemeente weten. Voor vakantiegangers is het park al sinds december dicht.

Park Prinsenmeer van de Oostappen Groep moest dicht nadat uit een Bibob-onderzoek bleek dat er een groot risico bestaat dat eigenaar Peter Gillis zijn park gebruikt voor criminele activiteiten.

In maart besluit

Vakantiegangers moesten in december direct vertrekken, nieuwe recreanten waren vanaf dat moment niet meer welkom op het park. Eerder was er sprake van dat de permanente bewoners in januari weg zouden moeten.

Deze groep heeft nu uitstel gekregen. In een persbericht bevestigt de gemeente nogmaals dat ze illegaal op het park wonen, maar de gemeente wil ze tot half september de tijd geven om te vertrekken. In maart wordt een definitief besluit hierover genomen.

Laconiek

Op de website van het park wordt nog steeds met geen letter over de sluiting gesproken. Het lukte Omroep Brabant twee keer een plek te reserveren en te betalen. We hebben nog geen bericht gehad dat de vakantie niet door kan gaan, ook het al betaalde geld is nog niet teruggestort.

De vraag is hoeveel mensen al voor een vakantie betaald hebben. Gillis reageerde eerder laconiek op de gang van zaken. “De advocaten zijn er mee bezig”, zo liet hij weten.

Andere plekken

Ook op andere plekken speelt er van alles rond de parken van Gillis. De gemeenten Valkenswaard, Terneuzen, Maasgouw en Peel en Maas hebben ook een Bibob-onderzoek laten doen of zijn dit binnenkort van plan. De kans is dus groot dat ook deze parken de deuren zullen moeten sluiten.