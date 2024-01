Vakantiegangers boos op Peter Gillis: duizenden euro's aanbetaald

Mensen die een vakantie hebben geboekt op Prinsenmeer in Ommel zijn bang dat ze hun geld nooit meer terugzien. Het park van de Oostappen Groep van Peter Gillis moest in december sluiten voor vakantievierders. Het bedrijf is sindsdien onbereikbaar voor vragen en het is niet duidelijk of het vakantiepark ooit nog open gaat. Ook de website zwijgt in alle talen, maar Gillis beweert dat er snel goed nieuws komt. Wat voor nieuws wil hij niet zeggen.

Omroep Brabant sprak meerdere mensen over hun boekingen op Prinsenmeer. Sommigen van hen hadden geboekt voor families of grotere groepen. Ze hebben een paar honderd tot een paar duizend euro aanbetaald voor een seizoensplek of korte vakantie. Allemaal geven ze aan niets van Oostappen te horen. Het bedrijf zou onbereikbaar zijn en hun geld is nog steeds niet teruggestort.

Geannuleerd en verlies gepakt

Een van de klagers denkt dat de groep die al betaald heeft heel groot is: "Honderden mensen met een seizoensplek hebben al 1364 euro betaald en tot de dag van vandaag niets gehoord van Oostappen." Een gast uit Limburg die in de zomer naar Prinsenmeer wilde komen, had 430 euro aanbetaald maar heeft na negen e-mails en tien belpogingen nog steeds geen duidelijkheid. "Ik heb nu maar geannuleerd en mijn verlies van 180 euro gepakt", zo meldt hij.

Iemand die met een vriendengroep naar Asten wilde komen, heeft twee keer 522 euro voor een plek betaald, plus 117 euro reserveringskosten. "Voor ons best veel geld. Onze vrienden zitten op ongeveer hetzelfde bedrag." Sommigen zijn heel boos op parkeigenaar Peter Gillis. "Hij moet zich schamen om ook de gewone vakantieganger zo te laten zitten", schrijft een van hen. Een ander: "Ik vind persoonlijk dat hij nooit meer een camping zou mogen runnen in welke zin dan ook. Het is gewoon een pocher, een opschepper."

'Jaagt mensen op'

Peter Gillis liet vorige week aan Omroep Brabant weten dat er 'snel een geruststellend bericht' zou komen. Dat bericht is nog niet gekomen. Met welk 'goed nieuws' hij gaat komen, is ook niet bekend.

Gillis is niet te spreken over de berichtgeving van Omroep Brabant over de afhandeling van boekingen. Hij vindt dat de mensen klagen omdat ze eerdere berichten op deze site hebben gelezen. "Jullie schrijven toch alleen maar negatief over Peter. Als ik nieuws heb zijn jullie de laatste die het horen", zegt Peter Gillis zelf.

Recent bracht Gillis een bezoek aan zijn advocaat, zo is te zien op Instagram: