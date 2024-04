Opa (70) bezorgt familie nachtmerrie door ontucht met kleinzoon

De grootste nachtmerrie werd vorig jaar werkelijkheid voor de familie van Peter van M. uit Veldhoven. De inmiddels 70-jarige vader van drie zoons en opa van meerdere kleinkinderen bleek ontucht te hebben gepleegd met zijn jongste kleinkind. En dat was nog lang niet alles.

De Veldhovenaar hield er een geheim leven op na als seksslaaf. Samen met zijn 77-jarige meester zocht hij naar steeds extremere vormen van seks. Van kinder- en dierenporno tot de ontucht met zijn kleinzoon, live op Skype met zijn meester.

De officier van justitie was woensdag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch: hier past alleen een lange celstraf en een reeks voorwaarden om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Ze eiste drie jaar cel tegen Peter van M. en twee jaar tegen zijn meester, Arie R. uit Berkel en Rodenrijs.

Beide opa’s bleken elkaar al tien jaar te kennen, al hadden ze elkaar nog nooit in het echt ontmoet. In de rechtbank in Den Bosch werd een wonderlijk innige online relatie duidelijk tussen twee mannen die elkaar vonden in hun gezamenlijke fetisj: steeds extremere seks.

Eerste lading kinderporno

In 2014 leerden ze elkaar kennen via een chatsite en in 2015 kreeg Peter van M. de eerste lading kinderporno in handen. Een behulpzame man uit Oss, die hij kende van een chatsite, bracht hem een harde schijf vol foto’s en video’s. Ook maakte hij Peter wegwijs op internet, zodat die voortaan ook zelf kinderporno kon downloaden. En dat lukte prima: in totaal werden vorig jaar meer dan 90.000 foto’s en 27.000 video’s gevonden bij Peter thuis.

Met Arie R. chatte hij praktisch elke dag en via Skype voerden ze ook videogesprekken en keken ze samen naar kinderporno. Meester Arie gaf slaaf Peter ook opdrachten en zo ging Peter masturberen vlakbij een meisje in een openbaar zwembad en liep hij in vrouwenkleren door het bos.

Maar, de ontucht met de kleinzoon hakte er het meeste in tijdens de zitting. Peter heeft zijn hele gezin op zijn kop gezet met zijn obsessie voor kleine kinderen. Hij masturbeerde terwijl zijn kleinzoon (toen tussen de 0 en 2 jaar oud) toekeek en aan zijn geslachtsdeel zat. Hij speelde met het geslachtsdeel van het kind en nam die ook een keer in zijn mond. Ondertussen liet hij meester Arie live meegenieten via Skype.

Vertrouwden hem volledig

En dat allemaal in het huis van zijn zoon en schoondochter, die hem als liefhebbende opa volledig vertrouwden. Zij hebben dan ook het contact met hun (schoon)vader verbroken en vroegen om een locatie- en contactverbod, zodat ze hem niet onverwachts tegen kunnen komen.

Ook met de andere kinderen van Peter en de overige familie is het contact ernstig verstoord. Zelfs de hond van een andere zoon was tijdens een dagje oppassen niet veilig voor de drang naar extreme seks van Peter en zijn meester. Uit chatgesprekken werd duidelijk dat de hond ‘lekker aan de eikel van Peter likte’ en dat Arie dat geweldig vond.

Deze Arie uit Berkel en Rodenrijs gaf meestal de opdrachten aan slaaf Peter. En daarom vindt de officier van justitie hem ook een medepleger van ontucht, hoewel hij zelf nooit aan het kleinkind heeft gezeten. Arie moedigde Peter wel aan en zei vaak ‘trots op hem te zijn’.

Ook waarschuwde hij Peter om voorzichtig te zijn omdat anders de politie erachter zou komen. Daarom werd veel live gedaan via Skype. Dat bleek heel moeilijk te traceren en het zal dan ook altijd een raadsel blijven wat beide opa’s precies live met elkaar bespraken, vertoonden, uitwisselden en deden tijdens bijvoorbeeld de oppasdagen.

Echt schrik kregen de heren toen Apple de boel niet vertrouwde en een onderzoek aankondigde naar de plaatjes die ze hadden opgeslagen in de cloud. En zo ging die chat ongeveer:

‘Ze doen onderzoek naar K.I.N.D.E.R.E.N.’

‘Dat is erg. We moeten wel blijven genieten’

‘We moeten alles daar weghalen’

‘Gelukkig staat alles op losse harde schijven’

‘Wat een wereld’

De schoondochter sprak haar schoonvader en zijn meester toe. Haar leven werd een nachtmerrie toen ze er vorig jaar achter kwam wat haar schoonvader had gedaan tijdens het oppassen in hun huis. Ze twijfelt nu aan alles en is er niet zeker van of er kinderporno rondzwerft van haar jongste en of ook haar oudste kind niet is misbruikt.

Maar één conclusie

De officier van justitie kon maar tot één conclusie komen. Zij vindt dat beide opa’s nog wel een tijdje in de cel mogen doorbrengen. Ze eiste drie jaar tegen Peter van M. en twee jaar tegen Arie R. twee jaar. Beide mannen krijgen ook nog een jaar voorwaardelijk als stok achter de deur als het aan justitie ligt.

Een reeks aan maatregelen zou na de celstraf moeten voorkomen dat beide mannen opnieuw in de fout gaan. Een contact- en locatieverbod, controle van computers, begeleid wonen in het geval van Arie R. en beide mannen moeten worden behandeld.

Beide opa’s drongen ook zelf op zo’n behandeling aan. Beide mannen zeggen niet te weten waar deze drang naar kinderporno en steeds extremere seks nou vandaan komt. En ze willen er allebei graag vanaf. Ook op hun hoge leeftijd.

De rechtbank doet op 1 mei uitspraak in deze zaak.