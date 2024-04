Politieman trekt dienstwapen nadat 65-jarige man dreigt met stok

Een 65-jarige man heeft zich dinsdagavond hevig verzet bij zijn aanhouding in Sprang-Capelle. De man pakte tijdens de arrestatie een stok en liep dreigend op de politieman af. De agent gebruikte daarna pepperspray en toen dat niet hielp, trok hij zijn dienstwapen.

Agenten gingen dinsdag naar het huis van de man om twee agressieve honden in beslag te nemen. De man bleek niet thuis te zijn. Hij was zijn honden aan het uitlaten bij de Drunense Duinen. Toen agenten die kant op gingen, zagen ze de man in de Roestelbergseweg in Kaatsheuvel in de auto stappen.

De man reed op de politieauto af. Het scheelde niet veel of hij reed tegen de politiewagen aan. Hierna reed hij door naar de Haestrechtstraat in Kaatsheuvel.

Een andere agent in een surveillancewagen zag de auto en ging erachteraan. De man reed met hoge snelheid door de bebouwde kom. Hij stopte uiteindelijk in de Akkerwinde in Sprang-Capelle.

Wapenstok afgepakt na pepperspray

Een van de agenten wilde de man aanhouden, maar hij verzette zich. De agent gebruikte vervolgens pepperspray. Dat hielp niet, want de man liep door en pakte een stok. Hij liep met die stok dreigend op de agent af. Hierop trok de agent zijn dienstwapen, waarna de verdachte zich overgaf.

De man wordt beschuldigd van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling, bedreiging, wapenbezit en een verkeersmisdrijf. Hij zit vast voor verder onderzoek.