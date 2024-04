Vlammen slaan uit vrijstaande villa, bewoners ongedeerd buiten

Een vrijstaande villa met een rieten dak aan de Muilkerk in Dussen is woensdagnacht door brand verwoest. De vlammen grepen snel om zich heen. Er raakte niemand gewond.

Toen de hulpdiensten aankwamen, sloegen de vlammen al uit het dak. De brand werd rond half elf woensdagavond gemeld.

De bewoners en hun hond raakten niet gewond. Zij verlieten de villa op tijd toen ze het brandalarm hoorden afgaan en belden zelf 112.

Kortsluiting

De bewoners vermoeden dat de brand is veroorzaakt door kortsluiting. De woning is kort geleden geïsoleerd en er zouden sindsdien problemen zijn geweest met de elektra. Er zou een lamp hebben geknipperd. Een elektricien zou dit probleem donderdag verhelpen.

De schade is enorm. Het is volgens de 112-correspondent maar de vraag of de bewoners ooit nog terug naar dit huis kunnen.

Meerdere mensen uit het dorp boden de gedupeerde bewoners slaapplaatsen aan.