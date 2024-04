Nepagent overvalt oudere man in huis, slachtoffer naar ziekenhuis

Een oudere man uit Vught is woensdagavond overvallen door iemand die zich voordeed als agent. Toen er bij zijn huis aan de Haagwinde werd aangebeld en hij de deur opendeed, duwde de overvaller hem meteen tegen de grond. De nepagent pakte diverse waardevolle spullen en ging er daarmee vandoor.

Het slachtoffer sloeg na de overval alarm. Een buurvrouw ontfermde zich over hem, tot de politie er was. is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Meerdere agenten kwamen na de overval naar de Haagwinde. Zij hebben sporen veiliggesteld voor onderzoek. Over de identiteit van dader is op dit moment niets naar buiten gebracht.

Zogenaamd buurtonderzoek

Opmerkelijk is dat een wijkagent aan het begin van de avond op X liet weten dat er meerdere meldingen waren binnengekomen van inwoners van Vught die waren opgebeld door nepagenten.

Die nepagenten vroegen vanwege een zogenaamd buurtonderzoek of de mensen geld of waardevolle sieraden in huis hadden liggen. De wijkagent waarschuwde anderen om hier niet op in te gaan en de politie te bellen.

De politie vraagt mensen die iets verdachts gezien of gehoord hebben dat te maken kan hebben met de overval aan de Haagwinde contact op te nemen met de politie.