In een huis aan de straat Overhorst in Helmond vond woensdagnacht een overval plaats. Of hierbij iets is buitgemaakt, is vooralsnog niet naar buiten gebracht.

Het slachtoffer zou niet gewond zijn geraakt en is meegenomen naar een politiebureau. Onderzoek

De politie bracht de overval rond zes uur vanochtend naar buiten. De recherche doet onderzoek.