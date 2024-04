Twee mannen overvallen oudere vrouw en gaan ervandoor met haar auto

Een oudere vrouw is donderdagochtend overvallen in haar huis aan de Overhorst in Helmond. De daders, twee mannen, gingen er met haar auto vandoor. De vrouw raakte bij de overval niet gewond, zo laat de politie weten.

De auto waarmee de daders ervandoor gingen is een lichtgrijze Mercedes B180 met het kenteken 2-SLN-97. Onderzoek

De politie meldde de overval rond zes uur donderdagochtend. Ze vraagt mensen die iets gehoord of gezien hebben dit te melden. De recherche doet onderzoek.

Een deel van de straat is vanwege politieonderzoek afgesloten (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).