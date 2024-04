Trainer stapt op na roddels dat hij met brommer over voetbalveld reed

Trainer John Putters is opgestapt na beschuldigingen dat hij met een brommer over het voetbalveld van amateurclub Mosa'14 in Oijen is gereden. Hoewel een en ander snel werd rechtgezet door de club en de goede naam van de trainer in ere werd hersteld, heeft hij nu toch laten weten dat hij per direct opstapt bij de club. "Mijn zakelijke- en privéleven heeft hieronder geleden. Mensen keken me er raar door aan."

Kamiel Visser & Dtv Nieuws Geschreven door