Villa brandt af na kortsluiting: elektricien zou vandaag komen

De eens zo fraaie vrijstaande villa aan de Muilkerk in Dussen staat er donderdagochtend troosteloos bij. Een uitslaande brand, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting, verwoestte woensdagnacht het huis met het rieten dak. Na een renovatie kort geleden waren er problemen met de elektriciteit in huis. Juist vandaag zou een elektricien langskomen.

"Het eerste uur was het ergste, als je ziet wat er aan de hand is en wanneer je niks kunt doen. Toen was ik het meest paniekerig. Je staat erbij en je kijkt ernaar", zegt bewoonster Marian van Leeuwen. "Op het moment dat je je realiseert dat het onomkeerbaar is, ontstaat een gevoel van gelatenheid: het is maar zo."

Zij en haar man waren aan het werk toen de brand ontstond, hoogstwaarschijnlijk door kortsluiting. "Ik was in het kantoor beneden en mijn man boven toen plotseling bij hem het licht uitviel. Hij dacht dat ik iets aan het doen was, maar ik deed niets." Daarop besloot haar man op zolder te gaan kijken, naar de zekeringen. "Daar hingen dikke rookwolken. Toen hij van de zolder kwam, zei hij: bel 112 maar."

Binnen vijf minuten stonden ze buiten. "Op advies van 112 gingen we door het weiland naar de weg toe. Er hing tot ver in de tuin rook. Daar moesten we doorheen en voordat je er dan bent, ben je veertig meter van je huis af. We hebben ook nog een hond. Die moest ook naar buiten, maar die waren we even kwijt, dus die is mijn man ook nog gaan zoeken. Vervolgens zijn we via de buren, door de paardenbak - die was ook drijfnat - over de hekken geklommen om naar de straat te komen." Daar wachtten ze vervolgens op de brandweer. Terwijl de vlammen inmiddels al uit het dak van de villa sloegen.