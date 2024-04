De politie houdt deze week een zogenoemde flitsmarathon. Tot en met zondag wordt er extra gecontroleerd op te hard en door rood rijden. Dit doet de politie met laserguns en onopvallende snelheidscontroles. Een boete kan oplopen tot een paar honderd euro. Niet voor niets, want in onze provincie vielen vorig jaar de meeste doden in het verkeer.

Danique Pals Geschreven door