Auto slaat over de kop na botsing tegen vrachtwagen: drie gewonden

Er zijn donderdagochtend drie gewonden gevallen door een auto-ongeluk op de A2. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Batadorp. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Door het ongeluk ontstond een flinke file.

Een personenauto klapte donderdagochtend even voor twaalf uur op een vrachtwagen. Dat ging zo hard dat de auto daardoor over de kop vloog en ondersteboven tot stilstand kwam. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek.

Niet ernstig gewond

Door het auto-ongeluk zijn alle drie de inzittenden die in de personenauto zaten, gewond geraakt. Het gaat om twee vrouwen en een man. Zij zijn ter controle mee naar het ziekenhuis, maar hebben geen ernstige verwondingen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur is, is niet bekend.

Door het ongeluk waren twee rijstroken op de A2 afgesloten. Hierdoor ontstond er een flinke vertraging van ruim een half uur. Rond één uur werd de weg weer vrijgegeven en loste de file op.