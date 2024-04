Sekswerk met vergunning in eigen huis: meer overlast of minder misstanden?

Het plan van de landelijke overheid om sekswerk vanuit huis toe te staan met een vergunning, leidt tot kritiek van Brabantse gemeenten. In plaats van meer zicht op de branche, zouden sekswerkers juist onder de radar verdwijnen.

Onder de nieuwe wetgeving wordt sekswerk vanuit huis in principe in heel Nederland mogelijk. Maar meerdere Brabantse gemeenten zien dat helemaal niet zitten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS en regionale omroepen, waaraan twintig van de 56 Brabantse gemeenten hebben meegewerkt.

Overlast

Hoewel sekswerk een legaal beroep is, staan veel gemeenten prostitutie vanuit huis op dit moment niet toe. Zij zijn bang voor overlast in de buurt of vinden dat ze dan te weinig zicht hebben op de veiligheid van sekswerkers.

Van de Brabantse gemeenten die hebben gereageerd, zijn de meesten fel tegen prostitutie vanuit huis. Zo zegt Moerdijk dat dit zorgt voor veel verkeersdrukte, geluidsoverlast of 'een minder veilig gevoel bij bewoners in de wijk'. Ook Boxtel ziet de overlast door thuisprostitutie zonder vergunning, waarbij het komen en gaan van klanten zorgt voor klachten uit de buurt.

Gereguleerd in Tilburg

Tilburg heeft geen moeite met prostitutie vanuit huis. De gemeente werkt niet met vergunningen maar heeft wel regels opgesteld. In deze stad mag thuisprostitutie alleen in de eigen woning en moet de sekswerker ook op dat adres zijn ingeschreven. Aan de buitenkant van de woning mag niet duidelijk zijn dat er binnen een sekswerker woont. Verder mag er geen overlast zijn voor de buurt.

Dat werkt, zegt Tilburg. “Waar sekswerkers werken volgens het thuiswerkbeleid zien wij geen misstanden, er wordt geen overlast gemeld en de hygiëne is veel beter geregeld dan op plekken waar illegaal sekswerk plaatsvindt."

Vergunning

Om ongewenste situaties te voorkomen, is volgens de landelijke plannen straks een vergunning nodig. Voorstanders verwachten zo meer zicht op een kwetsbare branche en hopen uitbuiting beter te kunnen bestrijden. Zo schrijft de gemeente Best dat 'persoonlijke omstandigheden en belangen van sekswerkers hierdoor extra aandacht krijgen'. Cranendonck denkt dat de vergunning helpt 'om misstanden in de seksbranche aan te pakken en dat het aantal slachtoffers daardoor vermindert.”

Tilburg ziet juist niets in dit wetsvoorstel. “Sekswerkers zonder vergunning worden juist kwetsbaarder voor dwang, geweld en chantage.” Misstanden aanpakken kan ook prima zonder vergunning, zegt de gemeente.

Op lange baan geschoven

Veel Brabantse gemeenten geven aan dat ze door de voor- en nadelen nog niet weten of ze de nieuwe wet willen steunen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatste eerder al kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel.

Na de val van het kabinet is de behandeling van dit wetsvoorstel op de lange baan geschoven. Het is nog niet bekend wat de Rijksoverheid gaat doen met de kritiek van gemeenten. Ook is niet bekend wanneer de wet wordt besproken in de Tweede Kamer.

