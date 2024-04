PSV-supporters kopen kaartjes voor thuisvakken van SC Heerenveen

Meer dan honderd PSV-supporters hebben thuiskaartjes gekocht voor de uitwedstrijd op donderdagavond 25 april tegen SC Heerenveen. PSV kan dan landskampioen worden, afhankelijk van wat Feyenoord later op de avond doet. Ze wilden tussen de Heerenveensupporters gaan zitten, maar de Friese club heeft daar een stokje voor gestoken. De gekochte kaartjes worden geblokkeerd.

SC Heerenveen viel het op dat er de afgelopen tijd wel heel veel clubkaarten werden aangeschaft. Daarna werd slechts één kaartje voor een wedstrijd gekocht: die tegen PSV.

“Het gaat om honderd tot honderdvijftig aanvragen”, laat een woordvoerder van SC Heerenveen weten. Al deze PSV-supporters hebben een mail van SC Heerenveen gekregen en daarin staat: "Het vermoeden is aanwezig dat een groot aantal van deze clubkaarten en daarmee ook toegangskaarten zijn aangevraagd en aangeschaft door PSV-supporters."

Rob Bogaarts van de supportersvereniging PSV is zelf bij de wedstrijd in Heerenveen en zit dan in het uitvak. “Als ze landskampioen kunnen worden, is er niks mooiers dan daar bij te zijn na zes jaar."

Hij snapt wel dat supporters van PSV aan kaartjes in het thuisvak proberen te komen. "Elke uitwedstrijd van PSV is uitverkocht. Bij een mogelijke kampioenswedstrijd proberen mensen toch nog aan een kaartje te komen. Meer mensen willen dit meemaken. Ik zou het ook proberen.”

Ongeregeldheden

SC Heerenveen geeft aan dat het om veiligheidsredenen niet kan. “We willen geen uitsupporters in de thuisvakken hebben. Dan kunnen er ongeregeldheden ontstaan”, zegt een woordvoerder van de club.

Bogaarts kent dit argument. “De ervaring leert dat het niet altijd even goed gaat tussen bepaalde supportersgroepen. Ik zou willen dat het niet hoefde, maar het is toch te vaak aangetoond dat het fout gaat als er gemengde groepen zitten. Je moet een clubkaart kopen om te voorkomen dat er vervelende dingen gebeuren tussen supporters op de tribunes."

Maar bij deze wedstrijd verwacht Bogaarts helemaal geen problemen. "Ik kan me niet voorstellen dat het heel actueel is tussen de supportersschare van PSV en van Heerenveen. Bij Heerenveen weet iedereen dat PSV in principe kampioen gaat worden. Volgens mij zit er geen spanning.”

Begrip

De afdeling veiligheidszaken van de Friese club heeft de PSV-supporters laten weten dat de clubcards en toegangskaarten per direct zijn geblokkeerd. "De kosten zullen binnen enkele dagen worden teruggestort op uw rekeningnummer." De club hoopt op 'begrip voor de gemaakte keuzes’.

Het terugstorten van het geld geeft meteen de mogelijkheid om het een volgende keer weer te proberen. Bogaarts: "Daar is niks mis mee."