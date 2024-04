D'Artagnan heeft zes jaar last van een hernia maar mag er niets over zeggen

Met zes oudere broers die gek waren op ijshockey, is het niet gek dat D’Artagnan Joly (25) ook voor deze sport koos. Uiteindelijk schopten meerdere van hen het tot professioneel ijshockey. De jongste van het gezin maakt indruk bij de Tilburg Trappers, de club waar zijn oudere broer Raphaël al eerder speelde. Een verhaal over schaatsen in de achtertuin, een verzwegen hernia en uitkomen voor Oranje.

De oudste vier jongens werden in Nederland geboren, het land waar hun moeder vandaan komt. De jongste drie zagen het levenslicht in Canada. “In de winter konden we maandenlang schaatsen in onze achtertuin. Mijn vader had zelf een ijsbaan gemaakt met oude banden langs de zijkant. Wij hielpen mee om de baan vlak te maken.”

Toen hij 16 was verliet hij het ouderlijk huis omdat hij de kans kreeg in een ijshockeyopleiding. In 2017 werd hij gescout door de Calgary Flames, maar tot een definitieve doorbraak naar de hoogste competitie leidde het niet. “De NHL was een droom die niet uitkwam, maar ik heb veel doelen wel bereikt."

Op tweejarige leeftijd werd D’Artagnan op het ijs gezet. Hij leerde er ijshockeyen, de sport die zijn vader en oom op hoog niveau uitoefenden. “Omdat wij de enige schaatsbaan in de buurt hadden, was onze tuin populair. Het gebeurde weleens dat we net wakker waren en er al kinderen op het ijs stonden.”

“Ik had zes jaar last van een hernia, maar daar mocht ik op advies van mijn agent niks over zeggen, anders had ik geen transfer gemaakt. Uiteindelijk had ik zoveel pijn, dat ik onder het mes moest. Ik heb geleerd om te gaan gaan met pijn, maar na de operatie heb ik er veel minder last van. Hoe mijn loopbaan was verlopen zonder rugklachten? Het is wat het is, alles gebeurt met een reden.”

Vanwege het fysieke spel in Canada koos hij voor een buitenlandse avontuur in het Duitse Erfurt. Zijn broer Raphaël was daar trainer. “Een cultuurschok was het niet, maar ik heb me er wel soms alleen gevoeld. Bijna niemand sprak er Engels. Ik had de pech dat ik al snel mijn voet brak en vijf maanden uit de roulatie was.”