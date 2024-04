Half brandweerkorps met warmtecamera weet kat Snoetje niet te vangen

Snoetje, de avontuurlijke kat (foto: Rico Vogels SQ Vision). Foto: Rico Vogels SQ Vision. Foto: Rico Vogels SQ Vision. Met warmtecamera op zoek naar Snoetje (foto: Rico Vogels SQ Vision). Foto: Rico Vogels SQ Vision. Foto: Rico Vogels SQ Vision. Foto: Rico Vogels SQ Vision. Foto: Rico Vogels SQ Vision. Snoetje ontsnapt (foto: Rico Vogels SQ Vision). Volgende 1/9 Snoetje, de avontuurlijke kat (foto: Rico Vogels SQ Vision).

Ondanks de inzet van een warmtecamera en negen brandweerlieden, is kat Snoetje er donderdag opnieuw vandoor gegaan. De kat was al acht dagen zoek, tot ze ruim een week later weer opdook op de plek waar hij ook woont: de Wannerwei in Valkenswaard. Diverse pogingen om Snoetje te vangen mislukten.