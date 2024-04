Twee meisjes van scooter geschopt, één slachtoffer in het ziekenhuis

Twee meisjes zijn donderdagmiddag in Waalwijk van hun scooter getrapt en geduwd. Een van de twee meisjes is door de val zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de dader en ook naar beelden. De politie spreekt van een zware mishandeling.

De politie is direct met meerdere wagens op zoek gegaan naar de dader die de twee meisjes rond kwart over twee donderdagmiddag mishandelde op het Halve Zolenpad. Team verkeer van de politie vond tijdens het onderzoek enkele tanden in het grasveld. Die zijn vermoedelijk van een van de slachtoffers. De politie is nog op zoek naar de verdachte. "Het gaat om zware mishandeling van minderjarige meisjes. Dus we zijn dringend op zoek naar de dader. Wij vragen iedereen die een tip heeft 112 te bellen", zegt een woordvoerder van de politie. De politie is op zoek naar een getinte man van twintig jaar met zwart opgeschoren haar. Hij draagt een zwarte broek, groene jas en met daaronder een witte trui.