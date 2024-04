Misdaad Uitgelegd: Omar E. over ongeluk met vier doden in Oud Gastel

Het is een zonnige zomerdag, vrijdag 2 september 2022. Twee moeders rijden met hun kindjes een kruispunt in Oud Gastel op. De verkeerslichten knipperden oranje. De bestuurster van de Toyota twijfelt bij het oversteken. En dan is daar opeens Omar E. die met zo'n 155 kilometer per uur op ze af komt geraasd. Het gaat gruwelijk mis. De snelle Mercedes beukt de gezinswagen met de kracht van een tank van de weg. De moeders en een jongetje en meisje komen om het leven. Nu staat Omar E. voor de rechter.

Hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren? Welke uitleg geeft Omar E. zelf? En wat vinden de nabestaanden? Je ziet het in de nieuwe Misdaad Uitgelegd.