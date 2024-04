Kinderen in ziekenhuis ontmoeten topvoetballers: 'Heel normaal eigenlijk'

PSV scoort niet alleen in de Eredivisie. De spelers scoren vrijdagmiddag ook een glimlach op gezichten van kinderen in het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Topvoetballers Guus Til en Jerdy Schouten en vele anderen lieten zo'n 30 kinderen en hun ouders even glunderen. "Heel speciaal om ze in het echt te zien", vertelt de 14-jarige Thomas. "Ze zijn heel normaal eigenlijk." Bekijk in de video hoe leuk de kinderen én de voetballers het bezoek vonden.