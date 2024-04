Bruine water in Chaam blijft mysterie, inwoners worstelen met gevolgen

Inwoners van Chaam en Brabant Water staan nog voor een raadsel. Niemand weet waarom er al ruim een week bruin water uit Chaamse kranen stroomt. Onduidelijk is ook of er gevaarlijk bacteriën in het water zitten. Voorlopig mag het water op advies van Brabant Water niet worden gedronken. Koken en douchen is ook uit den boze. "Het is al een week behelpen", zegt Wil Linders die op het vakantiepark Eldorado een chalet heeft. Brabant Water laat weten dat bij zo'n twintig aansluitingen de bewoners weer water mogen gebruiken. Het advies is om de kraan eerst te laten stromen totdat het water weer helder is.

Op het vakantiepark is het een komen en gaan van de busjes van Brabant Water. "Er worden veel monsters genomen, maar de oorzaak is nog niet bekend", zegt Wil Linders. "We kwamen thuis van vakantie en hoorden van de buren dat er bruin water uit de kraam kwam. Er was ook een bericht van Brabant Water dat we het water niet mochten drinken en we mochten ook niet douchen. Op dat moment besef je dat het niet vanzelfsprekend is dat er water uit de kraan komt."

Linders ging gelijk naar een winkel in Chaam om flessen water kopen. "Met het bruine water konden we de wc doorspoelen. Het water rook naar grond en ijzer. Later in de week heeft Brabant Water voor drinkwater gezorgd. Ook zijn er drinkwatertanks van Brabant Water aangevoerd." Of er ook een bacterie in het water zit wordt momenteel onderzocht door de watermaatschappij. Voorlopig is er nog niks gevonden.

"Het is een heel uitzonderlijke situatie", zegt Pyter Hymstra, woordvoerder van Brabant Water. "Dit komt zelden voor. Bij werkzaamheden gebeurt het weleens dat er bruin water uit de kraan komt. We hebben de leidingen schoongemaakt, maar dat was niet de oplossing." I

Brabant Water raadt mensen af om het water te drinken. "We zien dat er grondwater bij het drinkwater is gekomen. Het is nog onduidelijk hoe dat kan. Onze medewerkers zijn dag en nacht aan het werk om de oorzaak te vinden." In het getroffen gebied wordt de waterleiding vervangen. "Er zit een terugloopbeveiliging op, zodat het grondwater niet in de waterleiding kan terugstromen. We blijven het testen."