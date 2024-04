112-nieuws: Gaslek in Zevenbergschen Hoek • auto's schampen elkaar in Budel

13.01

Op de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek is zaterdagmiddag een gaslek ontstaan. Dat gebeurde tijdens graafwerkzaamheden in een achtertuin. Het zou gaan om een zogeheten transportleiding waardoor er flink was gas ontsnapte. De staat is afgezet en voor de veiligheid is de brandweer opgeroepen. Beheerder Enexis is aanwezig om het lek te dichten en verwacht daar tot zeker 15.30 uur mee bezig te zijn.