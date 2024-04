112-nieuws: auto ondersteboven in Vught • man steelt scootmobiel

00.25

Aan de Oirschotsedijk in Wintelre woedde afgelopen nacht brand. De brand was ontstaan in een houten schuur achter een garagebedrijf. In de opslag stonden twee auto’s. Hulpdiensten uit de verre omgeving werden opgeroepen om te helpen bij het blussen van de brand. Ook een hoogwerker en een watertransport werden ingezet. De brandweer was voorzichtig omdat er zich gasflessen in de schuur bevonden. De schuur moet als verloren beschouwd worden, evenals de inhoud ervan.