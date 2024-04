Automobilisten ontwijken bankstel dat midden op de A2 staat

Het moet flink schrikken zijn geweest voor automobilisten die zondagmiddag op de A2 bij Vught reden: ze kwamen bij afrit 22 ineens een bankstel tegen. De bank was van een aanhanger gevallen en stond fier overeind op de rechterrijstrook.

Het opmerkelijke beeld wordt door Rijkswaterstaat gedeeld in een bericht op X. Te zien is hoe de auto’s over de vluchtstrook uitwijken. Dan komt er een weginspecteur die het verkeer kort tegenhoudt en de bank vliegensvlug naar de vluchtstrook sleept.

"Op zondag ploffen veel mensen natuurlijk lekker op de bank, gelukkig dachten ze daar op de A2 bij Vught anders over", schrijft Rijkswaterstaat grappend bij het bericht.

Alle auto’s konden het bankstel ontwijken en er gebeurden geen ongelukken, vertelt Rijkswaterstaat-woordvoerder Eric van Beerendonk: "We kregen een paar meldingen over de bank. Onze inspecteur is meteen gealarmeerd en was er gelukkig snel om ‘m weg te halen."