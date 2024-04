Bijna 9 keer te veel gedronken, beginnend bestuurder mist bocht en crasht

Een auto is zaterdagnacht in de bosjes beland op het punt waar de snelweg A16 afbuigt naar de A58 richting Tilburg. De auto werd bestuurd door een dronken man die pas sinds kort zijn rijbewijs had. Hij miste de bocht en crashte.

De bestuurder had een alcoholpromillage van bijna 1,95 in zijn bloed, zo bleek bij een test. Dat is bijna negen keer boven de grens. Hij moest zijn rijbewijs dan ook inleveren. 'Een wonder'

"Het is een wonder dat hij met de auto alle grote bomen heeft gemist", laat een wijkagent uit Etten-Leur op social media weten.