Majoor Joep dropte eten in Gaza: 'Hadden meer willen meenemen'

Majoor Joep ging vorige week mee op een vlucht vanuit Jordanië om dadels, babyvoeding, blikvoedsel en water te droppen in Gaza. In totaal coördineerde hij zes voedseldroppings boven het oorlogsgebied. 96.000 ton voedsel gooiden Joep en zijn collega's uiteindelijk naar beneden. Vanuit een Hercules C-130, een kist die Vliegbasis Eindhoven als thuisbasis heeft.

De droppings vormen volgens Joep een heel 'complexe operatie' waar behalve Nederland en Jordanië nog veel meer landen aan meewerken. De rol van vliegbasis Eindhoven in het geheel is volgens hem echter niet gering. Daar begint het volgens hem. "Het is echt een teamprestatie. Het team Eindhoven, het Air Mobility Command, stelt ons in staat op pad te gaan met een Hercules C-130", legt hij uit. "En dan hebben we ook nog onze partners van de landmacht, de luchtmobiele bevoorradingscompagnie, die de bundels inpakt, maakt en de parachutes levert."

Een operatie met risico, zo beaamt Joep. "Maar dit is waarvoor we het hele jaar trainen", vertelde hij zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. Hij heeft zich dan ook geen moment onveilig gevoeld. Ook niet toen vanuit Iran drones en raketten op Israël werden afgevuurd. Dit over Jordanië heen, waar Joep en zijn collega's op dat moment waren.

Boven Gaza zag Joep voor wie hij en zijn collega's het allemaal doen: de mensen in Gaza. De verwoesting en hongersnood was volgens hem vanuit de Hercules goed zichtbaar, ze vliegen op dat moment op nog geen kilometer hoogte dus ze zagen de mensen naar de spullen toe rennen: "Schrijnend om te zien."

De droppings zijn een druppel op een gloeiende plaat, beaamt hij. "Het is niet genoeg, maar het is op dit moment dat wat we kunnen doen. Landen en uitladen gaat niet en een verbinding over de weg zou veel meer kunnen leveren, maar die is er nu niet of in elk geval niet in voldoende mate." Trots is hij daarom op het werk dat hij en zijn collega's hebben kunnen doen.

Al hadden ze volgens Joep het liefst nog meer eten mee willen nemen. "Maar daarvoor is het wachten op de nieuwe Hercules: de C-390 Embraer die al gekozen is en die eind 2027 in dienst treedt." Een groter toestel met meer mogelijkheden.

