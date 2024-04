Agent tegen zijn hoofd getrapt door dronken messenzwaaier

Een veertigjarige man uit Roosendaal is zaterdagavond opgepakt, omdat hij in zijn woonplaats op de Hoge Brug dronken met een mes aan het zwaaien was. Op weg naar het cellencomplex van de politie trapte hij een agent tegen zijn hoofd.

De agenten hebben aangifte tegen de man gedaan. De melding over de messenzwaaier kwam kort na zessen ’s avonds binnen bij de meldkamer. Terwijl agenten onderweg waren, liep de man een huis binnen. Vervolgens kwam hij zonder mes weer naar buiten en liep hij richting de Van Beethovenlaan, vlakbij de Hoge Brug. Daar werd de man om zijn ID wordt gevraagd en gefouilleerd. Naast een trap tegen het hoofd, werden de agenten ook beledigd. De man zit vast en wordt later verhoord.