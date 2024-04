Wielrenner raakt onwel en komt ten val op fietspad

Een wielrenner is zondagmiddag onwel geworden en van zijn fiets gevallen op een fietspad aan de Lange Dreven in Lieshout. Omstanders hoorden een harde knal en vonden de man op de weg.

De man was niet aanspreekbaar, het lukte toegesnelde hulpdiensten om de man met hartslag naar het ziekenhuis te brengen. Omstanders zijn meteen begonnen met reanimeren. Onbekend is of de man verwondingen opliep door de val.

Twee ambulances, een traumahelikopter en meerdere politiewagens kwamen op de melding af.

De man is onder begeleiding van de trauma-arts in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.