Vier muziekfanaten maken elke week brak radio in café: 'Leuker kan niet'

Het is een bijzondere dag voor de makers van het radioprogramma ‘Die Zondagochtenshow’. Voor de vierhonderdste keer maken zij de show live vanuit café Troubadour in Tilburg. Luisteraars kunnen het online volgen, maar ook met een ontbijtje in het bruine café. "Heerlijk om te doen."

Het is stipt elf uur in de ochtend als Rob Villevoy de show traditiegetrouw instart. “De vierhonderdste, jongens. Een hele mijlpaal", zegt hij met trots. "Wie had dat gedacht. De eerste keer toen we begonnen had ik dat in ieder geval niet verwacht."

Het avontuur begon toen Rob door Omroep Tilburg werd gevraagd om een radioprogramma te maken. "Ik moest er even over nadenken. Ik wist niet hoe ik een radioshow in elkaar moest zetten, maar daar ben ik bij geholpen. Toen ben ik gestart en al snel kwamen de mannen erbij."

De vier muziekfanaten maken de show vanaf een biljart in de volkskroeg. "Het is hier echt nog met van die tierelantijntjes allemaal. Echt ouderwets gezellig", vertelt André van den Boogaart. "Het is voor mensen die het interessant vinden om leuke platen te luisteren."