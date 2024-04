Fietser rijdt op de A16 en wordt aangereden door auto

Een fietser is zondagmiddag op de A16 bij Zevenbergschen Hoek aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde rond vier uur bij knooppunt Klaverpolder.

"De fietser heeft geluk dat hij zijn actie kan navertellen", laat Rijkswaterstaat weten. De klap moet flink zijn geweest: de voorruit van de auto is kapot en ook de motorkap is beschadigd. Het is niet bekend of de fietser gewond is geraakt. Wel is er een ambulance aanwezig, laat een woordvoerder van de politie weten.

De auto is weggesleept, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Door het ongeluk was één rijstrook op de A16 richting Rotterdam afgesloten. Verkeer had daardoor zo'n 25 minuten vertraging.

Andere fietsers op de snelweg

Het gebeurt wel vaker dat er fietsers op de snelweg worden gespot. Een man van twintig uit Polen werd afgelopen december van de A59 bij Waalwijk geplukt, toen hij zonder licht en tegen de richting in fietste.

En in juli werd een achttienjarige fietser op de A2 tussen Den Bosch en Vught midden in de nacht van de weg gehaald. De jonge man had flink wat alcohol achter de kiezen en moest een bekeuring van 130 euro betalen voor zijn fietstocht over de snelweg. Er kwam nog een boete van zestig euro bovenop voor het fietsen zonder verlichting.