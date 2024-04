Fietser steekt de A16 over en wordt aangereden door een auto

Een fietser is zondagmiddag op de A16 bij Zevenbergschen Hoek aangereden door een auto. De fietser wilde vanaf de vluchtstrook de weg oversteken. Het ongeluk gebeurde rond vier uur bij knooppunt Klaverpolder.

"De fietser heeft geluk dat hij zijn actie kan navertellen", laat Rijkswaterstaat weten. De fietser wilde de vier rijstroken oversteken, maar de auto kon de man niet meer ontwijken. De klap moet flink zijn geweest: de voorruit van de auto is kapot en ook de motorkap is beschadigd.

De fietser is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie was de man aanspreekbaar. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij.

De auto is weggesleept, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Door het ongeluk was één rijstrook op de A16 richting Rotterdam afgesloten. Verkeer had daardoor zo'n 25 minuten vertraging.

De politie onderzoekt nog waarom de man over de snelweg reed. Ook is nog onduidelijk of hij een boete krijgt voor zijn actie.