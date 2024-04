Auto raakt van de weg en ramt gevel van huis in Veen

Een automobilist is zondagmiddag in Veen de macht over het stuur van zijn auto verloren. Dat gebeurde aan het Bagijnhof. De auto ramde vervolgens de zijgevel van een huis.

De gevel en het kozijn zijn door de klap ontzet. Ook in de voorgevel zitten scheuren. De bewoners waren thuis, maar kwamen met de schrik vrij. Ook de bestuurder raakte niet gewond. Waardoor hij van de weg is geraakt, is niet bekend. De brandweer heeft de bouwkundige staat van het huis op veiligheid gecontroleerd. De beschadigde auto is weggesleept.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.