Botsing politieauto en auto na achtervolging: 'Mogelijk bewust geramd'

Een politieauto is zondagnacht in botsing gekomen met een andere auto op de kruising van de Onderwijsboulevard met de Vlijmenseweg in Den Bosch. Dit gebeurde rond een uur 's nachts, na een achtervolging. Niemand raakte bij de aanrijding gewond.

De agenten zagen de bestuurder van de auto gevaarlijk rijden door Vlijmen. Ze gaven de bestuurder een stopteken, maar die trok zich daar niets van aan en ging ervandoor. 'Mogelijk bewust geramd'

Op de kruising van de Onderwijsboulevard met de Vlijmenseweg kwam de achtervolgde auto tegen een paal naast de weg tot stilstand. De bestuurder van de auto werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft auto's meegenomen. "Mogelijk heeft de bestuurder van de achtervolgde auto de politieauto bewust geramd", vertelt een 112-correspondent. "Maar dit werd zondagnacht nog niet bevestigd door de politie."

De schade aan de politieauto is aanzienlijk (foto: Bart Meesters).