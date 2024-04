Crash op N65 nadat automobilist uitwijkt voor overstekende kat

Een auto crashte zondagnacht op de N65 van Tilburg in de richting Vught. Dit gebeurde rond kwart voor twee, net voor restaurant Loetje in Vught. Volgens de bestuurder moest hij uitwijken voor een overstekende kat.

De automobilist raakte met zijn auto een verkeersbord in de middenberm en kwam vervolgens in een heg in de berm tot stilstand. Hij bleef ongedeerd.

De auto raakte bij de crash zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf meegenomen. Het is volgens een 112-correspondent zeer de vraag of deze auto ooit nog zal terugkeren op de weg.

Waarschuwing

Op het verkeersbord dat de man bij de crash uit de grond reed, wordt het verkeer wrang genoeg gewaarschuwd voor overstekende dieren.