Wanneer kan PSV kampioen worden? Dit zijn de scenario's

Dat PSV voor de 25e keer kampioen van Nederland wordt, is wel duidelijk. De hamvraag is alleen wanneer? Welke dag moet je als PSV-supporter vrij nemen van je werk? Wanneer kan de kampioensschaal aan een vol Stadhuisplein worden getoond? We schetsen de scenario's.

Het elftal van Peter Bosz heeft negen punten voorsprong op Feyenoord: PSV heeft 81 punten, Feyenoord 72 punten. En er zijn nog vier wedstrijden te spelen, waarin totaal nog twaalf punten te behalen zijn. Scenario 1:

PSV en Feyenoord winnen beide alle wedstrijden. Dan wordt PSV op 5 mei thuis tegen Sparta officieel landskampioen. Scenario 2:

Aanstaande donderdag 25 april speelt PSV een uitwedstrijd in en tegen SC Heerenveen. Deze wedstrijd begint om 18.45 uur. Wint PSV van Heerenveen dan moet Feyenoord later op de avond (21.00 uur) ook winnen van Go Ahead Eagles. Gebeurt dat niet dan is PSV officieel landskampioen. De kampioensschaal zal dan waarschijnlijk op 5 mei worden uitgereikt bij de thuiswedstrijd tegen Sparta. Scenario 3:

Maar wat als de kampioenskoorts een verlammende werking heeft op PSV? Officieel heeft PSV in totaal nog vier punten nodig om kampioen te worden. Stel dat PSV alle wedstrijden verliest, dan moet Feyenoord tien punten pakken in de laatste vier wedstrijden om kampioen te worden. Kampioensschaal?

Het is nog maar de vraag wanneer de KNVB de kampioensschaal aan aanvoerder Luuk de Jong komt uitreiken. De voetbalbond kan vanwege de verschillende scenario's nog niet zeggen wanneer dat zal zijn. Komende donderdag zal dat waarschijnlijk niet zijn. Programma's PSV en Feyenoord Resterende wedstrijden PSV: Donderdag 25 april 18.45 uur: SC Heerenveen – PSV Zondag 5 mei 12.15 uur: PSV – Sparta Rotterdam Zondag 12 mei 14.30 uur: Fortuna Sittard – PSV Zondag 19 mei 14.30 uur: PSV – RKC Waalwijk Resterende wedstrijden Feyenoord: Donderdag 25 april 21.00 uur: Go Ahead Eagles – Feyenoord Zondag 5 mei 20.00 uur: Feyenoord – PEC Zwolle Zondag 12 mei 14.30 uur: NEC – Feyenoord Zondag 19 mei 14.30 uur: Feyenoord – Excelsior Rotterdam