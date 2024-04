Zo ontstond de zomerhit van Frans Bauer en Kafke: 'Gewoon magisch'

Zet twee Brabantse entertainers samen in een cabrio en je hebt een zomerhit te pakken. Dat moeten Frans Bauer en Kafke hebben gedacht. Met hun nieuwe nummer 'Van Brabant naar Bordeaux' weten de twee een zomers feestje te bouwen. Onder het genot van een worstenbroodje vertelde het duo maandag in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant hoe hun samenwerking tot stand is gekomen.

Zanger Kafke is bekend van zijn nummers 'Springen', 'Puberbrein' en 'Nee Gij'. Hij wordt ook wel 'de zanger die niet kan zingen' genoemd, maar sfeer maken kan hij zeker. Zijn agenda is volgepland met optredens en vijf jaar geleden had hij zijn eigen show in Poppodium 013 in Tilburg.

Van een samenwerking met 'onze' bekendste volkszanger, Frans Bauer, had hij tot nu toe alleen maar durven dromen. "Het is wel dé grote Bauer hè", zegt Kafke. Hij vindt het extra bijzonder dat niet hij om een samenwerking vroeg, maar dat Frans Bauer hém juist benaderde: "De zoon van Frans drinkt graag een biertje in het café waar mijn muziek te horen is. Toen Frans Jr. thuiskwam, zei hij tegen zijn vader dat hij eens met mij aan de slag moest."

Frans had geen idee wie Kafke was. "Op een gegeven moment was er bij ons op kantoor taart. Ik vroeg of er iemand jarig was, maar het bleek dat ze de boekingen voor zanger Kafke gingen verzorgen", lacht hij. Dat was al de tweede keer dat iemand over Kafke begon en daarom ging Frans toch maar eens naar de muziek luisteren.

Een tijd later liet de producer van Kafke een lied over een cabrio horen aan Frans. Hij was meteen verliefd. "Het ging niet meer uit mijn hoofd", zegt hij. En vervolgens besloot hij Kafke te vragen om het lied samen op te nemen. Al snel kwamen de twee erachter dat hun stemmen goed bij elkaar passen. "Het is gewoon magisch", sluit Kafke lachend af.

Luister hier de aflevering van Wakker! terug: