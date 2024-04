Eindelijk! De lenteachtige twintig graden komt weer in zicht

Voor mensen die het een beetje gehad hebben met de frisse temperaturen voor deze tijd van het jaar had Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend goed nieuws: "Er is beter weer onderweg. Rond Koningsdag wordt het op meerdere plaatsen zestien graden of zelfs wat meer. En als we nog wat verder kijken op de weerkaarten, komt zelfs de lenteachtige twintig graden in zicht."

In die laatste verwachting zit volgens de weerman nog wel wat onzekerheid, maar een weersverbetering is volgens hem zeker onderweg. "Vanaf vrijdag draait de wind namelijk geleidelijk naar het westen tot zuidwesten en dan gaat de temperatuur omhoog", legt hij uit. Deze maandag komt de temperatuur nog niet hoger uit dan tien graden. Toch had Lafeber het in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant over een prima start van de week. Dit dankzij een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden: "Vooral het westen van de provincie krijgt met flink wat zonneschijn te maken."

"Komende nacht is er een om in de gaten te houden."