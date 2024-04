Koude nachten met temperaturen rond het vriespunt: 'Zet plantjes binnen'

We kijken reikhalzend uit naar de lentezon, naar een drankje op het terras, naar met-zonder jas. Maar in plaats daarvan gaan we eerst wat koude nachten tegemoet, waarbij het zelfs kan gaan vriezen. En dat kan funest zijn voor de zomerplantjes.

Zondagnacht ligt de minimumtemperatuur al dicht bij het vriespunt, met vooral in het oosten van de provincie kans op lichte vorst, zo meldt Weerplaza.

In de nacht van maandag op dinsdag wordt nog frisser. Er staat dan bijna geen wind en het is helder, goede omstandigheden om het flink te laten afkoelen. "Op neushoogte is het in het oosten lokaal -3 graden", aldus Weerplaza. "Aan de grond is er vrijwel overal vorst en op sommige plaatsen kan het zelfs matig vriezen."

Zomerplantjes afdekken

En die vrieskou, daar kunnen de zomerplantjes absoluut niet tegen. Het weerinstituut adviseert om ze zondagavond in de schuur te zetten, of het zomergroen af te dekken als het al in de grond staat.

Ook fruittelers kunnen het beste maatregelen nemen. De fruitbomen staan al volop in bloei, daarom moeten de bloesem en beginnende vruchten beschermd worden tegen bevriezing.