Twee gewonden bij botsing met vrachtwagens: snelweg nog uren dicht

Op de A59 bij Made zijn maandagochtend rond kwart voor elf drie vrachtwagens op elkaar gebotst. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn bij het ongeluk gewond geraakt. De weg vanuit Den Bosch richting Zierikzee is zeker de hele middag dicht.

Een van de chauffeurs moest door de brandweer uit zijn cabine gehaald worden. Hij zat niet bekneld, maar kon niet op eigen kracht uit de wagen komen. Beide gewonden zijn volgens de politie aanspreekbaar. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is na de botsing een flinke ravage op de snelweg. De A59 ligt bij de afslag Made bezaaid met auto-onderdelen. Een van de vrachtauto's is na de botsing gekanteld.

Gestrand verkeer

De weg is nog zeker tot zes uur 's middags dicht. Het ingesloten verkeer is weggeleid. De komende uren worden de vrachtwagens geborgen en kan begonnen worden met het saneren van de middenberm.

Aanvankelijk was de snelweg in beide rijrichtingen dicht, maar de afsluiting in de richting van knooppunt Den Bosch was achteraf 'niet nodig', schrijft de politie. Wel geldt er in die rijrichting een snelheidsbeperking.

Er zijn twee omleidingen: