Bruin kraanwater in Chaam: 'Grondwater was de boosdoener'

Dagenlang bleef het onduidelijk voor inwoners van Chaam waarom ze het water uit hun kraan niet mochten drinken. Waterbedrijf Brabant Water komt nu met het antwoord waarom het drinkwater bruin was: er zat grondwater bij. "Het is via huizen in het leidingnet terechtgekomen."

"Het was niet zo lekker. Het was heel zout." Voor Jip Stoel en haar moeder Josje was het een vreemde gewaarwording. Ze ontdekten als eersten dat het water uit hun kraan wel erg donker van kleur was. Nadat ze aan de bel trokken, begon Brabant Water meteen een onderzoek. Het gevolg was dat veel bewoners van Chaam het dringende advies kregen om het kraanwater niet te drinken, er niet mee moesten koken en douchen. Het gevaar was dat er misschien een bacterie in zou zitten. Pas afgelopen weekend waren de problemen opgelost. Maar wat was er nou met het water precies aan de hand?

"De terugstroombeveiliging was in sommige huizen kapot."