Een leven lang PSV: Jan Pax (90) maakte bijna alle kampioenschappen mee

Jan Pax is bijna 91 jaar en is al bijna zijn hele leven verbonden aan PSV. Hij groeide op naast het Philips Stadion, maakte 23 van de 25 landstitels bewust mee en is inmiddels ook lid van verdienste bij de Eindhovense club. Jan vertelt in geuren en kleuren over zijn hoogtepunten bij de kampioenschappen van PSV.

Zo kan hij zich nog een doelpunt herinneren van Coen Dillen tegen DWS dat indruk heeft gemaakt: "Hij schoot de bal vanaf de middellijn zo hard binnen. De keeper kreeg er zijn hoofd nog tegenaan, maar die moet echt een hersenschudding hebben gehad. Dat was een belangrijk doelpunt, want DWS werd dat seizoen tweede.”

Jan Pax werd in 1933 geboren vlak naast het stadion van PSV. Vier jaar nadat de Eindhovense club voor het eerst landskampioen werd. Het is één van de twee titels die Pax niet (bewust) heeft meegemaakt. Vraag hem naar de derde titel uit 1951 en de eerste anekdotes komen op tafel.

Hij maakte in al die jaren vele landskampioenschappen mee. “Maar we hadden wel meer feestjes in die tijd hoor, want we zijn ook een aantal keer afdelingskampioen geworden. Dan werd je kampioen van het Zuiden.”

Pax zelf was geen grootse voetballer, hij speelde bij de amateurtak van PSV. In de jaren 70 werd hij gastheer van de pers in het stadion en hoewel hij nu geen officiële functie meer heeft, loopt hij nog voor elke thuiswedstrijd even binnen in de perszaal.

Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in 1954, het jaar waarin Pax eindexamen had. “Ik had een prima cijferlijst, maar toch stond er één onvoldoende op voor mechanica. Dat vak had ik een dag nadat PSV was gehuldigd voor het afdelingskampioenschap. Ik had toen wel iets te veel gedronken”, zegt hij lachend.

Een aantal jaar later verpeste een half glas champagne het kampioensfeest voor Pax. “Ik had toen al een rol bij PSV en ik kreeg vlak na het behalen van de titel een koud glas champagne in mijn handen gedrukt. Maar het was die dag heel warm, dus die alcohol viel heel slecht. Als een dief in de nacht ben ik al na een halfuur vertrokken.”