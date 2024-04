Van 11 miljoen naar wat de gek ervoor geeft: peperdure villa wordt geveild

Koopjesjagers opgelet: een van de duurste huizen van Brabant gaat onder de hamer. De Hollywood-achtige villa stond jarenlang te koop voor 11 miljoen euro, maar de eigenaar raakt het optrekje aan de straatstenen niet kwijt. Daarom gaat het nu van de hand tijdens een veiling. En het veilinghuis verwacht dat dat een stuk minder is dan de vraagprijs.

Zes slaapkamers, vier badkamers, een bioscoop, wijnkelder en een woonkeuken waar een sterrenchef jaloers op zou zijn. In het huis van ruim 1500 vierkante meter ontbreekt het je aan niks. Je kunt een duik maken in het binnenzwembad met sauna. Maar het spektakelstuk is het buitenzwembad. Dat is helemaal in James Bond-style: met één druk op de knop komt het bassin onder het terras vandaan.

Hoewel je een villa als deze normaal alleen in Miami of de Cote d’Azur tegenkomt, staat deze gewoon in de Udense Heinsbergenstraat. Het huis was ooit van vastgoedhandelaar Roger Lips. Hij liet het in 2008 bouwen voor twintig miljoen euro, maar werd vijf jaar later failliet verklaard. Hij stripte vervolgens het hele huis en vluchtte halsoverkop naar Dubai, waar hij nog altijd zit.