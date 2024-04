112-nieuws: bus flink beschadigd • man rolt joint in auto met kind ernaast

19.53

Een man is aangehouden voor het rollen van een joint tijdens het rijden. Zijn kind zat naast hem in de auto. De man had ook een telefoon in zijn hand. Dat meldt een wijkagent van politie De Kempen op Instagram. De speekseltest voor verdovende middelen was positief. De politie stelt een dossier op en stelt hulpverlening op de hoogte, omdat er een kind bij betrokken was.