Deze Brabantse influencer gaat samen met Joost Klein naar Songfestival

Joost Klein wordt tijdens het Eurovisie Songfestival in Zweden op het podium bijgestaan door de Brabantse influencer Appie Mussa. Dat is bekendgemaakt in de talkshow Sophie & Jeroen.

De 25-jarige Appie Mussa, die officieel Abdulahi Mussa Ali heet, is geboren in Den Bosch als kind van Somalische ouders. Hij groeide op in Eindhoven, waar hij met zijn ouders en twee broers woonde. Mussa heeft 1,1 miljoen volgers op TikTok en 176.000 volgers op Instagram, die daar zijn sketches bekijken.

Hij bracht in 2021 al een lied uit (Sexy Song) met Joost Klein en verscheen ook de videoclips 'Go, Acid!' en het songfestivalnummer Europapa, beiden van Joost Klein. Hij is verder bekend van de NPO-serie Vakkenvullers. Dit seizoen doet hij mee aan het televisieprogramma Hunted.

Hij wordt op het podium van het Songfestival, naast Klein, vergezeld door de influencer Stuntkabouter.

Ultieme eer

Appie Mussa noemt het een ultieme eer om met Joost Klein het podium te mogen delen. Wat Mussa en Stuntkabouter precies op het podium gaan doen, tijdens het Songfestival in Malmö, is onbekend.

Gover Meit (Stefano Keizers), de creatief leider van de Songfestival-act, zei bij Sophie & Jeroen dat het publiek en de mensen thuis heel wat te wachten staat. "We hebben niets aan het toeval overgelaten. Negen maanden lang hebben we dagelijks gewerkt om van die act van drie minuten iets te maken waarmee we iedereen op de wereld een plezier kunnen doen."