Bosz en De Jong over de kracht van dit PSV: 'Beste groep ooit'

Een fantastisch seizoen beleefde PSV met als bekroning het kampioenschap. En dus genieten trainer Peter Bosz en spits Luuk de Jong met volle teugen van wat zij met de Eindhovense club hebben gepresteerd. De aanvoerder en de oefenmeester vertellen over hun trots en het geheim van PSV. En ze kijken stiekem al naar volgend seizoen.

“Ik heb zelden een seizoen gehad waarin ik zoveel plezier heb gehad als in dit seizoen”, blikt De Jong terug. De spits maakte al drie eerdere landstitels mee bij PSV. “Natuurlijk was die kampioenswedstrijd tegen Ajax fantastisch en het onverwachte landskampioenschap op bezoek bij Zwolle ook. Maar dit is in mijn ogen de mooiste. De manier waarop we voetbalden dit seizoen was gewoon waanzinnig goed.”

Voor trainer Peter Bosz is het pas zijn eerste landstitel op het hoogste niveau. Hij proefde afgelopen zomer hoezeer er binnen de club werd gehunkerd naar een nieuwe titel. “Dat PSV vijf jaar lang geen kampioen was geworden, heeft ergens ook geholpen. De honger was bij iedereen aanwezig. De voldoening zit hem bij mij vooral in de manier waarop we het hebben gehaald. We hebben het publiek heel het seizoen vermaakt. Dat maakt mij het meest trots.”

Het geheim van dit PSV zit hem volgens de aanvoerder en de trainer in meerdere dingen. Allereerst geloofden de spelers volledig in het plan van de trainer. “Ik heb in de zomer gezegd we gaan het op deze manier doen en daar doe ik geen concessies aan", vertelt Bosz. "Daar geloofden de spelers in en ze hebben dat ongelooflijk snel opgepakt. Daarom roep ik al het hele seizoen dat dit de beste groep is waarmee ik gewerkt heb.”

De rol van aanvoerder Luuk de Jong was dit seizoen ook belangrijker dan ooit. Niet alleen met zijn vele doelpunten, maar vooral ook buiten het veld. “Vorig seizoen verloren we veel punten tegen de kleinere tegenstanders. Dat mocht dit seizoen echt niet meer gebeuren. Je houdt iedereen dan scherp binnen de selectie.”