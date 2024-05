Zo wil PSV ook volgend jaar weer kampioen worden: 'We kunnen nog beter'

Marcel Brands en Earnest Stewart lopen na het behaalde landskampioenschap niet samen voorop in de polonaise. Maar natuurlijk hebben de algemeen directeur en technisch directeur ieder hun rol gehad in het landskampioenschap. Beide heren blijven bescheiden en kijken ook vooruit naar hoe PSV de komende jaren weer kampioen kan worden. “We kunnen nog veel beter.”

Hoe verklaren jullie het succes van dit seizoen?

Stewart: "De aanstelling van Peter (Bosz, red.) is daarin natuurlijk belangrijk geweest. Bij mijn komst heb ik gevraagd binnen PSV: wat is jullie identiteit? Ik heb daarna mijn visie gepresenteerd. Na het onverwachte vertrek van Ruud (Van Nistelrooij, red.), ben ik snel gaan schakelen. Ik wilde PSV weer dominant laten voetballen en daarvoor was Peter de ideale trainer. Dat het dan zo uitpakt, is natuurlijk fantastisch."

Brands: "Maar ik vind het ook de titel van de hele club. We hebben de laatste jaren echt weer het 'wij-gevoel' teruggekregen binnen de club. Iedereen op kantoor is meer betrokken bij alles wat er speelt en draagt bij aan deze titel. Zij profiteren ook mee via de 'samen-juichen-bonus'. Bij een kampioenschap van PSV krijgt het personeel een bonus van 5 procent."

Na zo’n geweldig seizoen gaat er ongetwijfeld veel interesse komen voor spelers. Moet PSV deze zomer ook weer minimaal één grote transfer doen?

Stewart: "Elke Nederlandse club krijgt te maken met interesse voor spelers van clubs uit de grote competities. Daarbij komt natuurlijk ook dat spelers op termijn ook graag een stap willen maken. Maar we staan er nu goed voor. We zijn in de positie om deze zomer een keer ‘nee’ te zeggen als een grote club een groot bedrag biedt. Maar dat betekent niet dat er geen verkopen plaats gaan vinden deze zomer."

Brands: "In mijn tijd bij AZ leerde ik van Dirk Scheringa dat onderhandelen een belangrijk onderdeel was, maar je ook moet durven te verliezen. We staan deze zomer niet met de rug tegen de muur dat we per se moeten verkopen. Dan is het fijner onderhandelen."