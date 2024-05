Door deze vijf cruciale momenten is PSV weer landskampioen

PSV heeft de 25e landstitel uit de clubgeschiedenis binnen. Al heel het seizoen domineert de Eindhovense club de Eredivisie. Maar wat waren nou dé doorslaggevende momenten? We blikken terug op vijf cruciale gebeurtenissen die ervoor zorgden dat PSV de beste van Nederland werd.

Thuis werd er in de eerste wedstrijd van het seizoen met 2-0 gewonnen van de Domstedelingen. Maar op 21 januari kwam PSV niet verder dan een 1-1 gelijkspel in de Galgenwaard. Toch ging de winstreeks de geschiedenisboeken in, het bleek de basis voor de latere landstitel.

Hij is de droomkandidaat om PSV weer aan een landstitel te helpen. Na drie gesprekken kwamen ze eruit en werd Bosz gepresenteerd. Achteraf een gouden zet, want de trainer wist de ploeg dit seizoen naar zijn hand te zetten.

Vier punten tegen Feyenoord

Feyenoord was dit seizoen de grootste concurrent van PSV. Maar toen de Rotterdamse club op 3 december in De Kuip werd verslagen, was het gat al tien punten. Een cruciaal moment in de titelrace, want lang bleef de marge zo groot.

In maart troffen beide ploegen elkaar weer. Mede door een doelpunt van Guus Til sloeg PSV een laatste aanval van de naaste concurrent af. Het werd 2-2 en de marge bleef wederom tien punten.

Goudhaantjes Pepi en Mauro Júnior

Toch ging het na de winterstop allemaal wat moeizamer bij PSV. Maar zoals het bij een echte kampioen hoort, kon de ploeg een paar keer rekenen op wat geluk.

In de weken na het gelijkspel tegen Feyenoord won PSV twee keer met 1-0. Uit bij Go Ahead Eagles was het Mauro Júnior die de bal in de blessuretijd van de lijn wist te halen.

Een week later was het Ricardo Pepi die in de laatste seconden profiteerde van een fout achterin bij FC Twente. De ontlading in het Philips Stadion was groot en voor het eerst zong het hele stadion mee met de kampioensliederen.