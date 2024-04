PSV wordt mogelijk kampioen op de A50: 'Als het maar snel gebeurt'

Donderdag kan de grote dag worden voor PSV. Het kampioenschap lonkt al weken, maar donderdag kunnen de Eindhovenaren definitief kampioen worden. Trainer Peter Bosz heeft zelf nog weinig last van kampioenskriebels, maar merkt dat zijn spelersgroep steeds enthousiaster wordt. Wanneer het kampioenschap daadwerkelijk zover is, maakt voor de trainer niks uit.

Als PSV donderdag kampioen wordt, zal dat gebeuren in de busrit van Heerenveen naar Eindhoven. Want PSV speelt eerder dan Feyenoord en is bij winst afhankelijk van wat de Rotterdammers doen bij Go Ahead Eagles. Laat Feyenoord punten liggen en wint PSV, dan is de titel binnen. Wint Feyenoord ook, dan wordt het kampioenschap een week later op zondagmiddag thuis tegen Sparta een feit. Voor veel supporters is dat moment veel mooier. “Maar ik wil gewoon zo snel mogelijk kampioen worden”, vertelt Bosz een dag voor de mogelijke kampioenswedstrijd. “Als dat op de A50 gebeurt dan is dat zo.”

"Brabanders maken er toch wel een goed feestje van."

En dus heeft de oefenmeester niet per se een voorkeur om in eigen huis kampioen te worden. “Dat feestje komt er toch wel. Ik ben geen Brabander maar ik weet dat de Brabanders er toch wel een goed feestje van maken. Dan maakt het niet uit of dat morgen of volgende week is.” De kampioenskriebels ontbreken nog wel bij de trainer. “Waarschijnlijk omdat we het niet volledig in eigen hand hebben morgen.” Maar bij zijn spelersgroep merkt hij toch dat er wat aanstaande is. “Het is deze week op de trainingen allemaal wat luidruchtiger. Normaal gesproken luisteren ze wel na één keer maar nu moet ‘papa’ toch drie keer roepen. Het is net een groep kinderen.”

"Dest is er kapot van."