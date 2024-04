100 jaar oude bomen moeten wijken voor rolstoelpad: ‘Mag niet gebeuren’

Eersel staat op zijn kop. De oude lindebomen waar de gezellige Markt van het dorp al honderd jaar om bekendstaat, dreigen gekapt te worden. Volgens bezorgde ondernemers en bewoners zouden de bomen niet meer in goede staat zijn en zou de gemeente ze daarom gaan vervangen. Maar als het aan de dorpelingen ligt, komt daar niks van in. Ze zijn een petitie gestart, die in drie dagen tijd al meer dan 1800 keer is ondertekend.

Het Eerselse marktplein is een echt dorpshart. In de zomer is het gevuld met bomvolle terrasjes, de klinkers geven het plein een authentiek gevoel en de monumentale lindebomen die eromheen staan zijn een vertrouwd beeld voor elke Eerselnaar. Maar ondernemer Rob Dijkstra, die een restaurant aan het plein heeft, vreest dat dat beeld niet meer lang bestaat. “We horen dat ze onveilig zouden zijn en dat de gemeente een groot deel ervan gaat kappen”, zegt Dijkstra. Een paar jaar geleden zijn er een aantal bomen omgewaaid en sindsdien staan de linden ter discussie. “De gemeente heeft ons laten weten dat ze in oktober willen beginnen om de eerste bomen te vervangen.”

"Die bomen zijn de ziel van het dorp, daar moet je vanaf blijven."

Die boodschap schiet bij veel bewoners in het verkeerde keelgat. “Die bomen zijn de ziel van het dorp, daar moet je vanaf blijven”, zegt Kees Goossens. “Valkenswaard, Bergeijk en Bladel hebben hun lindebomen al verloren. Het zou heel zonde zijn als wij ze ook verliezen.” Harrie Verstappen (82), een van de oudste bewoners van de markt, wordt er emotioneel van: “Dit is een van de mooiste markten in de regio en dat moet zo blijven.” Maar volgens de gemeente zit de vork anders in de steel. Een aantal bomen moet gekapt worden omdat ze ziek zijn, maar de echte bottleneck is de aanleg van een pad voor rolstoelpad. “We willen dat ook mensen die minder goed ter been zijn op de markt kunnen komen, dus de raad heeft ons de opdracht gegeven om zo’n pad aan te leggen”, legt wethouder Steven Kraaijeveld uit. “Maar dat is lastig op plekken waar de wortels van de bomen liggen.”

"Het is niet gezegd dat het pad precies op de plek van de bomen moet komen."

Volgens de wethouder is het uitgangspunt dat het rolstoelpad er sowieso komt. “Er is best veel plaats op de markt, dus het is niet gezegd dat dat precies op de plek van de bomen moet komen”, zegt hij. En als er wel bomen moeten wijken, wordt er geprobeerd om het historische karakter te behouden. “We hebben bewust een aantal volwassen bomen gekocht van zeven meter hoog. Als we ze moeten vervangen, worden die geplant.” Maar juist daarvoor houden de bewoners hun hart vast. “Op de Parade in Den Bosch zijn dezelfde kleine boompjes teruggezet en daar is het straatbeeld totaal veranderd”, zegt Rob Dijkstra. Kees Goossens besluit: “Als ze weggaan moeten ze vervangen worden voor grote bomen en niet van die ielige sprietjes die nu in de kweek staan.”